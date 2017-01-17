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Яблочный пирог с орехами "Рассвет"

Вторник, 28 Апреля 2020 г. 09:22 + в цитатник
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Ингредиенты:

Мука: 200 Грамм,
Сахар: 200 Грамм,
Яблоко: 300 Грамм (вес очищенных),
Лимон: 1/2 Штуки (сок и цедра),
Яйца: 3 Штуки,
Орехи грецкие: 150 Грамм,
Сода: 1 Чайная ложка (без горки),
Разрыхлитель: 1 Чайная ложка (без горки),
Соль: 1 Щепотка,
Масло растительное: 1 Ст. ложка (для смазывания формы)

Приготовление:

Яблоки помойте, очистите от кожуры и семенной коробочки, нарежьте на мелкие кубики. Полейте лимонным соком, добавьте сахар, перемешайте. Поставьте в холодильник на 1 час.

За это время яблоки пустят много сока и сахар почти весь растворится. Выделившийся яблочный сок не сливайте!
Духовку включите разогреваться на 180 °C. Подготовьте остальные продукты. Очищенные грецкие орехи прокалите 2 минуты на сухой сковороде, измельчите в крупную крошку.

Муку просейте в миску, смешайте с содой, разрыхлителем и ореховой крошкой.

Яйца разделите на желтки и белки. Белки взбейте со щепоткой соли до крепких пиков. Желтки добавьте к яблокам и сиропу, перемешайте до однородности.

Яблочно-желтковую смесь и лимонную цедру добавьте в орехово-мучную смесь. Тщательно перемешайте до получения однородной вязкой массы.

В 2-3 приема введите в тесто взбитые белки, перемешивая снизу вверх.
Форму (d - 20 см) смажьте растительным маслом, вылейте в нее тесто, разровняйте. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку на 50-60 минут (до сухой шпажки). Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый пирог остудите в течение 15 минут сначала в форме, а затем на решетке.

Посыпьте готовый пирог сахарной пудрой или покройте лимонной глазурью, украсьте по желанию.
Рубрики:  Кулинария/Выпечка
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Процитировано 38 раз
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Роза_белая   обратиться по имени Среда, 29 Апреля 2020 г. 20:50 (ссылка)
Благодарю!!!
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