Яблоки помойте, очистите от кожуры и семенной коробочки, нарежьте на мелкие кубики. Полейте лимонным соком, добавьте сахар, перемешайте. Поставьте в холодильник на 1 час.
За это время яблоки пустят много сока и сахар почти весь растворится. Выделившийся яблочный сок не сливайте!
Духовку включите разогреваться на 180 °C. Подготовьте остальные продукты. Очищенные грецкие орехи прокалите 2 минуты на сухой сковороде, измельчите в крупную крошку.
Муку просейте в миску, смешайте с содой, разрыхлителем и ореховой крошкой.
Яйца разделите на желтки и белки. Белки взбейте со щепоткой соли до крепких пиков. Желтки добавьте к яблокам и сиропу, перемешайте до однородности.
Яблочно-желтковую смесь и лимонную цедру добавьте в орехово-мучную смесь. Тщательно перемешайте до получения однородной вязкой массы.
В 2-3 приема введите в тесто взбитые белки, перемешивая снизу вверх.
Форму (d - 20 см) смажьте растительным маслом, вылейте в нее тесто, разровняйте. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку на 50-60 минут (до сухой шпажки). Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый пирог остудите в течение 15 минут сначала в форме, а затем на решетке.
Посыпьте готовый пирог сахарной пудрой или покройте лимонной глазурью, украсьте по желанию.