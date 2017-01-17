Данное блюдо является одним из моих любимых еще с детства и до сих пор им остается.
Такой картофельной запеканкой можно легко накормить всю семью. Она может служить и просто гарниром, но мы используем её как самостоятельное блюдо. Для того, чтобы приготовить 4 порции запеканки, понадобятся следующие ингредиенты*:
6 средних картофелин
2 яйца
2 зубчика чеснока
3-4 ст. ложки майонеза
100 г сыра
1 ст. ложка сушеного укропа (или другой зелени, которая вам по душе)
соль, перец – по вкусу
*Все ингредиенты я обычно кладу «на глаз», и конечно же, большой строгости в пропорциях тут быть не может. Всё зависит от вкусов вашей семьи и может варьироваться.
Сложность: низкая.
Время приготовления: 30 минут на подготовку плюс 40 минут на запекание.
Сыр натираем на мелкой терке.
Так же поступаем и с чесноком.
Половину сыра соединяем с яйцом и сушеным укропом. Этой смесью мы покроем запеканку, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка.
Второе яйцо и оставшийся сыр смешиваем с чесноком и майонезом. Это заготовка для самой запеканки.
Я всегда её подготавливаю до того, как начну тереть картошку, так как не люблю, когда картофель начинает темнеть.
Картофель натираем на крупной терке и добавляем к заготовке. Солим и перчим.
В форму для запекания диаметром 26 см выкладываем запеканку.
Сверху покрываем яично-сырно-укропной смесью.
Отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Должна образоваться вот такая румяная корочка.
Эту запеканку можно разнообразить, приготовив её с фаршем или грибами в качестве начинки. Я пробовала различные варианты, но любимым для нас все же остается самый простой – чисто картофельный.