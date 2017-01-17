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Создан: 17.01.2017
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Запеканка из тертого картофеля с чесноком и сыром

Воскресенье, 03 Мая 2020 г. 09:56 + в цитатник
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Данное блюдо является одним из моих любимых еще с детства и до сих пор им остается.

Такой картофельной запеканкой можно легко накормить всю семью. Она может служить и просто гарниром, но мы используем её как самостоятельное блюдо. Для того, чтобы приготовить 4 порции запеканки, понадобятся следующие ингредиенты*:

6 средних картофелин
2 яйца
2 зубчика чеснока
3-4 ст. ложки майонеза
100 г сыра
1 ст. ложка сушеного укропа (или другой зелени, которая вам по душе)
соль, перец – по вкусу

*Все ингредиенты я обычно кладу «на глаз», и конечно же, большой строгости в пропорциях тут быть не может. Всё зависит от вкусов вашей семьи и может варьироваться.

Сложность: низкая.

Время приготовления: 30 минут на подготовку плюс 40 минут на запекание.

Сыр натираем на мелкой терке.

Так же поступаем и с чесноком.

Половину сыра соединяем с яйцом и сушеным укропом. Этой смесью мы покроем запеканку, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка.

Второе яйцо и оставшийся сыр смешиваем с чесноком и майонезом. Это заготовка для самой запеканки.

Я всегда её подготавливаю до того, как начну тереть картошку, так как не люблю, когда картофель начинает темнеть.

Картофель натираем на крупной терке и добавляем к заготовке. Солим и перчим.

В форму для запекания диаметром 26 см выкладываем запеканку.

Сверху покрываем яично-сырно-укропной смесью.

Отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Должна образоваться вот такая румяная корочка.

Эту запеканку можно разнообразить, приготовив её с фаршем или грибами в качестве начинки. Я пробовала различные варианты, но любимым для нас все же остается самый простой – чисто картофельный.
Рубрики:  Кулинария/Блюда из овощей
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 10:02 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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Irina_Laktionova   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 22:15 (ссылка)
Цитирую с благодарностью!
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