В нашей семье яблочная выпечка является фаворитом. Мы пробуем разные варианты, экспериментируем, но на протяжении уже почти десяти лет все равно возвращаемся к этому рецепту. Поэтому осмелюсь поделиться со всеми этим изумительным кексом и, уверена, он вас не разочарует. Рецепт кекса был взят из книги Сандри Лисандру.
Ингредиенты для «Нежный яблочный кекс»:
Яйцо куриное (не маленькие) — 5 шт
Сахар (стакан 250 мл) — 1,5 стак.
Масло растительное (кому не жалко - оливковое) — 1 стак.
Коньяк — 4 ст. л.
Мука пшеничная / Мука — 3 стак.
Разрыхлитель теста (с горкой) — 2 ч. л.
Яблоко (имеется в виду яблоки, порезанные кусочками, 4-5 стакана) — 4 стак.
Корица — 1 ч. л.
Ванильный сахар — 1 пакет.
Рецепт «Нежный яблочный кекс»:
Кекс, как я уже говорила, простой и получается очень большим. Сочетание теста и яблок в нем идеально. Он не получается мокрым, но нежным и воздушным.
Итак, сначала нарезаем кусочками яблоки, посыпаем их корицей и перемешиваем.
Хорошенько взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
Добавляем масло и коньяк. Продолжаем взбивать.
Теперь уменьшаем скорость миксера и добавляем понемногу просеянную муку и разрыхлитель теста.
Выключаем миксер и добавляем подготовленные ранее яблоки. Перемешиваем аккуратными движениями.
Форму для кекса нужно взять большую или можно использовать 2 прямоугольные формы. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой. Излишки муки убираем. Перекладываем тесто в форму и выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно час. Проверять готовность кекса на сухую лучинку.
Кекс очень нежный, поэтому ему следует дать хорошенько остыть, а потом уже доставать из формы и нарезать.
Это хоть и простой, но очень достойный кекс! Надеюсь, что наш семейный рецепт яблочной выпечки, станет любимым и для вас!