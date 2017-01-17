Рецепт очень вкусного нежного морковного торты быстрого приготовления. Для бисквита можно использовать и замороженную тертую морковь или тыкву. Кроме того, для большего аромата можно добавлять цедру лимона или апельсина, а часть сахара заменить медом. Удобнее бисквит для морковного торта печь в широкой форме или на сразу противне, чтобы можно было разрезать корж на несколько частей. В данном случае тортик получился небольшой, корж выпекался в форме 25*15 см. При необходимости количество теста можно увеличить в полтора-два раза, в зависимости от того, какого размера торт у вас должен получиться.
Ингредиенты:
Сметана 20 % 500 гр.
Морковь 250 гр.
Мука 150 гр.
Сахар 150 гр
Яйцо 2 шт.
Разрыхлитель 2 чайн.л.
Сахарная пудра 3 стол.л.
Ванилин, закрепитель для сливок
Процесс приготовления:
В миску разбиваем два яйца и всыпаем сахар.
Тщательно взбиваем миксером до пышной белой массы.
Затем всыпаем стакан просеянной муки и разрыхлитель.
Хорошо перемешиваем ложкой до однородной консистенции.
Далее в тесто добавляем тертую на мелкой терке морковь.
Хорошо вмешиваем морковь, чтобы она равномерно распределилась по всему тесту.
Форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой со всех сторон. Выкладываем подготовленное тесто.
Выпекаем морковный бисквит в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Затем духовку выключаем и оставляем в ней форму еще на 10 минут.
Готовый остуженный бисквит разрезаем на желаемое количество коржей. Я разрезаю на 4 части (весь корж пополам и каждую половину вдоль на две части).
Охлажденную сметану взбиваем миксером с сахарной пудрой и ванилином. Взбивать сметану необходимо довольно долго, не менее 10 минут. Если у вас сметана недостаточно жирная, то можно добавить упаковку загустителя для сметаны или сливок.
На блюдо выкладываем первый корж и щедро промазываем сметанным кремом.
Повторяем тоже самое с двумя следующими коржами.
Накрываем торт верхним самым ровным коржом.
Промазываем морковный торт оставшимся сметанным кремом со всех сторон. Оставляем для пропитки в холодильнике на 6-8 часов.
Торт можно украсить по вашему желанию, но для домашнего чаепития тортик хорош и в таком простом виде.