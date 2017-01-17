Очень вкусный и ароматный сметанный торт-желе с абрикосами не надо печь. Прекрасный десерт, в котором сочетается сливочно-молочный вкус с яркими фруктовыми нотками. Нежный и сладкий торт-желе красиво выглядит в разрезе. Приготовьте вкусный домашний десерт из натуральных продуктов!
Автор Yuliya-s
Продукты
Абрикосы - 650-700 г
Сметана жирностью 18-20% - 500 г
Сахар - 250-300 г
Желатин - 35 г
Лимон (сок) - 0,5 шт.
Ванилин - 2 г
Вода - 250 мл
Масло сливочное для смазывания формы - 10 г
Желатин зальем 250 мл холодной воды и оставим на 15-20 минут.
Желатин должен набухнуть.
Сметану соединим с сахаром и ванилином.
Взобьем миксером сметану с сахаром и ванилином до однородности и растворения сахара.
Абрикосы вымоем, обсушим, разделим на половинки и вымем косточки.
Набухший желатин, помешивая, доведем до полного растворения на водяной бане.
Из лимона выжмем 30 мл (2 ст. ложки) сока. Половинки абрикосов сбрызнем лимонным соком.
Перемешаем.
Растопленный желатин тонкой струйкой вольем в сметанную массу.
Взобьем миксером около 2 минут.
Ёмкость с куполообразным дном смажем внутри тонким слоем сливочного масла. Положим немного сметанной массы на которую слоем выложим срезом вверх половинки абрикосов.
Сверху опять выложим сметанную массу.
Сметанную массу равномерно распределим, чтобы все пустоты заполнились.
На сметанную массу опять выложим абрикосы. И так продолжим чередовать слои, пока не закончатся фрукты и сметанная масса. У меня получилось 3 слоя.
Верхним слоем должна быть сметанная масса. Поставим сметанный торт-желе в холодильник до полного застывания приблизительно на 2 часа. Я ставила на ночь.
Застывший торт вымем из холодильника, тонким острым ножом проведем по краям торта, отделяя его от стенок ёмкости, а нижнюю часть ёмкости на несколько секунд окунаем в горячую воду. Аккуратно перевернем торт на блюдо.
Сметанный торт-желе с абрикосами уже готов. Разрежем торт-желе на кусочки и подадим к столу.