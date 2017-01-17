Прекрасной закуской на праздничном столе будет морковный рулет с начинкой из творожного сыра, авокадо и малосольной красной рыбы. Вкус моркови в рулете не ощущается, а вкус получается нежным, изысканным.
Автор IrikF
Ингредиенты для «Морковный закусочный рулет»:
Морковь — 450 г
Яйцо куриное — 4 шт
Сыр творожный — 200 г
Горбуша (малосольная) — 200 г
Авокадо
Укроп
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 10
Морковь натереть
Морковь пассируем на растительном масле под крышкой до мягкости. Морковь остудить. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки перемешать с морковью.
Белки подсолить и взбить насадкой венчик в комбайне GALAXY GL2300 до пышной белой массы.
Смешать аккуратно лопаткой белки с морковью, выложить на силиконовый коврик, у меня размер 30*40см. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
Готовый корж остудить, перевернуть на пленку, снять коврик. Сыр смешать с укропом и намазать на корж.
Сверху выложить нарезанные кусочки красной рыбы и авокадо.
При помощи пленки свернуть в рулет, завернуть в пленку и убрать для стабилизации в холодильник на 2-3 часа. готовый рулет нарезать на кусочки.