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Морковный закусочный рулет

Четверг, 09 Января 2020 г. 11:32 + в цитатник
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Прекрасной закуской на праздничном столе будет морковный рулет с начинкой из творожного сыра, авокадо и малосольной красной рыбы. Вкус моркови в рулете не ощущается, а вкус получается нежным, изысканным.

Автор IrikF

Ингредиенты для «Морковный закусочный рулет»:
Морковь — 450 г
Яйцо куриное — 4 шт
Сыр творожный — 200 г
Горбуша (малосольная) — 200 г
Авокадо
Укроп
Время приготовления: 60 минут

Количество порций: 10

Морковь натереть

Морковь пассируем на растительном масле под крышкой до мягкости. Морковь остудить. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки перемешать с морковью.

Белки подсолить и взбить насадкой венчик в комбайне GALAXY GL2300 до пышной белой массы.

Смешать аккуратно лопаткой белки с морковью, выложить на силиконовый коврик, у меня размер 30*40см. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Готовый корж остудить, перевернуть на пленку, снять коврик. Сыр смешать с укропом и намазать на корж.

Сверху выложить нарезанные кусочки красной рыбы и авокадо.

При помощи пленки свернуть в рулет, завернуть в пленку и убрать для стабилизации в холодильник на 2-3 часа. готовый рулет нарезать на кусочки.
Рубрики:  Кулинария/Закуски
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 18:52 (ссылка)
Все будет хорошо!
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