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Вкусная перловка с грибами и горошком

Среда, 22 Января 2020 г. 08:54 + в цитатник
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Блюдо получается очень вкусным.

На 6 порций:

200 г перловой крупы
соль по вкусу
1 средняя луковица
3 зубчика чеснока
1 крупная морковь
200 г шампиньонов
150 г зеленого горошка
2 ст.л. соевого соуса

Перловку промываем, кладем в кастрюлю, вливаем 700 мл воды, добавляем по вкусу соль. Доводим до кипения и варим на минимальном огне до готовности, около 35-40 минут. Готовая перловка должна нормально раскусываться, но при этом быть немного упругой (не путать с аль денте).

Пока варится перловка, готовим овощи. Лук нарезаем полукольцами, морковь - соломкой. Грибы нарезаем пластинками.
В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. Кладем лук и морковь, жарим, помешивая, 5-6 минут, до мягко хрустящего состояния моркови.

Добавляем мелко нарубленный чеснок , шампиньоны, горошек Жарим, помешивая, 3-4 минуты.

Готовую перловку промываем, даем воде стечь. Кладем перловку к овощам, добавляем соевый соус и, если необходимо, еще соли. Перемешиваем и прогреваем в течение пары минут.
Рубрики:  Кулинария/Вторые блюда
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Четверг, 23 Января 2020 г. 23:34 (ссылка)
Благодарю.
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