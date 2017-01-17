200 г перловой крупы
соль по вкусу
1 средняя луковица
3 зубчика чеснока
1 крупная морковь
200 г шампиньонов
150 г зеленого горошка
2 ст.л. соевого соуса
Перловку промываем, кладем в кастрюлю, вливаем 700 мл воды, добавляем по вкусу соль. Доводим до кипения и варим на минимальном огне до готовности, около 35-40 минут. Готовая перловка должна нормально раскусываться, но при этом быть немного упругой (не путать с аль денте).
Пока варится перловка, готовим овощи. Лук нарезаем полукольцами, морковь - соломкой. Грибы нарезаем пластинками.
В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. Кладем лук и морковь, жарим, помешивая, 5-6 минут, до мягко хрустящего состояния моркови.