На такое угощение можно идти и в жару и в холод. Пирог получается действительно таким вкусным, сочным что кажется и в правду просто тает во рту. Он сможет украсить любое застолье.
Ингредиенты.
Яблоки 500 грамм.
Пол стакана изюма.
1,5 стакана муки.
3 яйца.
1 стакан сахарного песка.
1 пакетик ванили.
300-350 сметаны.
50 грамм сливочного масла.
1 ч. ложка разрыхлителя для теста.
Процесс приготовления.
Перед тем как начать готовить пирог скажу пару слов о том какие яблоки нужно использовать для приготовления данного пирога. В основном для выпечки в которой используют яблоки берут кисло-сладкие сорта яблок. Так как именно кислинка подчеркивает сладкий вкус. Если используете сладкие сорта то, советую уменьшить количество используемого сахара. Или ввести в рецепт немного лимонной кислоты для выравнивания кисло-сладкого баланса.
1. Яблоки нарезать на кубики. Если у яблока будет слишком толстая и грубая кожурка, то от неё лучше избавится.
2. Далее по рецепту нужно подготовить изюм. Его следует хорошо осмотреть на предмет палочек веточек и разного рода посторонних предметов. Затем хорошо прополоскать проточной водой и залить теплой водой на 10-15 минут для того что бы он впитал в себя немного жидкости и разбух. В таком именно состоянии и нужно использовать изюм для выпечки.
Также на первых этапах приготовления яблочного пирога нужно вытащить из холодильника сливочное масло и оставить его при комнатной температуре. Для того что бы когда к нему подойдет очередь оно было мягким и податливым.
3. Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до появления уверенной пены. В этом вопросе главное не перестараться и не приготовить слишком густую пену. В общем взбиваем около 2-3 минут не больше.
4. Теперь в эту яичную массу добавляем сливочное масло и продолжаем взбивать миксером до тех пор пока масса не станет однородной. Важно использовать масло настоящее с высоким процентом жирности. Таким образом пирог будет и вкусным и полезным.
5. После этого нужно ввести сметану. И продолжить взбивать миксером. Масса постепенно станет белеть и приобретать кремовую текстуру. Сметану также лучше использовать натуральную. Так как именно из натуральных продуктов может получится настоящий пирог который будет таять во рту.
6. Также на этапе добавления сметаны можно внести ваниль. Если используете ванильный сахар, то его нужно 2 чайных ложки, а если чистый ванилин то одной чайной ложки будет вполне достаточно.
7. Остается добавить муку и разрыхлитель теста. Моя бабуля всегда говорила так. Если хочешь испечь что-то хорошее и пышное всегда просеивай муку 2-3 раза. И что бы не отходить от рецепта я всегда просеиваю муку, а в процессе подмешиваю разрыхлитель.
8. Второй раз можно муку просеивать прям в миску со сметаной. После перемешиваем ложкой или венчиком, а когда станет совсем неудобно можно включить миксер и помочь себе миксером.
9. В итоге тесто получается средней консистенции не густым как на пирожки и не жидким как на блины. Что-то среднее между ними. Тесто готово и ему нужно постоять некоторое время.
10. Пока тесто настаивается подготавливаем яблоки. С изюма сливаем воду промываем его еще раз и выкладываем на полотенце ровным слоем для того что бы с него стекла лишняя влага.
11. Форму для выпечки необходимо промазать кусочком сливочного масла. Дно формы рекомендую застелить специальной бумагой для выпекания. Так как этот пирог очень трудно будет потом достать из формы. И уж поверьте мне это сделать действительно трудно. Можно конечно обойтись и без бумаги, но тогда может пострадать целостность пирога.
12. Когда форма готова яблоки нарезаны и изюм подсушен можно начать формировать пирог.
13. Заливаем половину от общей массы теста в форму. Затем раскладываем равномерно яблоки и изюм.
14. После заливаем остатками теста. Важно что бы второй слой равномерно накрыл яблоки.
15. Форму ставим в духовку и запекаем при 180 градусах около 30-40 минут до готовности.
Красивый румяный и ой какой ароматный яблочный пирог.
По материалам: ok.ru