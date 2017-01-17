Для начала необходимо подготовить овощи. Очистите лук и морковь, разделите пекинскую капусту на отдельные листья: для этого срежьте большим острым ножом около 5 сантиметров от основания. Листья там довольно плотные и жёсткие, поэтому не пригодны для сворачивания.
Листья нужно разбирать осторожно, так как верхние края очень хрупкие и их легко повредить.
После это опустите капусту в кастрюлю с кипятком на 10 минут, на дно положите верхние листья, а сверху нижние, которые следует достать чуть раньше, чтобы не переварить.
Слейте воду, дайте листьям немного остыть и только после этого берите их руками.
Добавление овощей сделает вкус голубцов более насыщенным и приятным. Пассированные лук и морковь можно положить как в фарш, так и в подливу, поэтому приготовьте побольше поджарки. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на тёрке и обжарьте все вместе до золотистого цвета в небольшом количестве растительного масла.
Разделить поджарку на две части.
Фарш для голубцов можно использовать более или менее жирный, из мяса разных сортов, исходя из ваших предпочтений. У меня был фарш из куриного филе, он лёгкий и диетический, отличный вариант как для детей, так и для взрослых. Промойте рис, отварите до готовности и добавьте к мясному фаршу. Туда же добавьте половину овощной поджарки, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до получения однородной консистенции.
Все ингредиенты готовы, можно приступить к сворачиванию голубцов. Если прожилки и основания листов остались немного жесткими, стоит срезать их ножом или легонько отбить кухонным молоточком. Выложите на тарелку один лист, расправьте края, и на сторону, где была верхушка, а не основание капусты, положите столовой ложкой немного фарша, отступив около 5 сантиметров.
Внешние стороны листа заверните сверху на фарш, вначале верхушку, а затем обе боковые.
После чего сверните лист рулетом вместе с начинкой.
Таким же образом поступаем по очереди со всеми листьями, стараясь класть фарша в меру, чтобы голубцы не были полупустыми, и, в то же время, начинка не вываливалась из листа. Если в процессе сворачивания не хватило листьев, из остатков фарша можно сделать небольшие тефтельки и тушить их вместе с голубцами.
Приготовьте соус. Для этого смешайте в мисочке сметану с томатной пастой и налейте стакан или полтора любого бульона — мясного, куриного, овощного. Посолите соус по вкусу и хорошенько перемешать до однородности.
На дно кастрюли выложите половину оставшейся овощной поджарки, сверху на неё слоями голубцы, таким образом, что бы край капустного листа был снизу, тогда они не потеряют форму.
Добавьте оставшуюся поджарку, залейте всё соусом и, накрыв крышкой, поставьте тушиться.
После закипания тушите блюдо ещё минут 20-30 на медленном огне. Готовые голубцы выложите на тарелки, полив сверху соусом. Кушайте со сметаной!
На самом деле получается очень вкусно. Приятного аппетита!