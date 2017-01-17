Что может быть вкуснее запеченого мяса в духовке? Это мясо с грибочками и сыром, запеченное в сливочном соусе. Если готовим на ужин, то подаём с салатом из свежей зелени, а на обед с рисом, картофелем или пастой.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● свинина 1 кг.
● грибы вешенки 700 г
● сыр 150-180 г
● сливки 20% 300 мл.
● лук 2 шт.
● петрушка
● мускатный орех
● смесь перцев
● соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо помоем, обрежем жилки и порежем крупными кусочками. Обжарим свинину на сковороде до испарения всей жидкости. Лук порежем полукольцами и обжарим на сковороде, смазанной оливковым маслом, вместе с мелко резанными грибами. Готовые грибы выложим в форму для запекания, разровняем и посыпем тертым сыром.
Далее выкладываем в один слой мясо, солим, перчим и посыпаем мелко рубленной зеленью. Затем вливаем сливки так, чтобы мясо скрылось на половину. Посыпаем остатками тертого сыра и убираем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Сверху мясо запечётся, а с низу пропитается сливками и ароматом грибов. Время приготовления 1 час. Готовим 6 порций.